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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları böyle görüntülendi

Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları böyle görüntülendi

Düzensiz göçmenler tarafından çekilmiş amatör görüntüler

Amatör Kamera Umut Yolculuğu Akkale Amatör Bulduk 

-Düzensiz göçmenleri bota binmeleri (Arşiv)

( ÇANAKKALE )- Düzensiz göç hareketi lastik botta amatör kameraya yansıdı ÇANAKKALE

- Türkiye’nin sınır kapılarını açmasından sonra özellikle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan’ın Midilli Adası'na yoğun bir göç akını başladı.
Düzensiz göçmenler buldukları her türlü deniz aracı ile zorlu denizleri aşıp Avrupa’ya varmaya çalışıyor. Göçmenlerin küçük bir botta onlarca kişi ile yaptıkları umut yolculuğu amatör kameraya yansıdı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice, Yeşil Liman, Kadırga koyu gibi bölgelerinden deniz ve hava şartlarının müsait olduğu saatlerde şişme motorlu botlar ile yola çıkan düzensiz göçmenler, yaklaşık 8 deniz mili uzaklıktaki Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek için zaman zaman hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Açık denizlere elverişli olmayan deniz araçlarıyla gerçekleştirilen bu yolculuk hava şartlarına göre 25 ila 45 dakika arasında sürüyor. Botlarla ortalama 20 kişilik gruplar halinde Müsellim geçidini aşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin kendi kameraları ile çektiği görüntüler, gözleri bir kez daha bölgeye çekti. Şişme motorlu bir bot içinde giden çoğu çocuk ve kadından oluşan düzensiz göçmenler, umut yolculuğunda hayatlarındaki bu kırılma noktasını gülümseyerek ve zafer işareti yaparak kayıt altına aldılar. Ne zaman çekildiği belli olmayan bu görüntü sonrasında neler yaşandığı konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.
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