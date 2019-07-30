Göçmenlerin bayram için ülkelerine göçü sürüyor

-Yoğunluktan görüntüler

-İşlemleri yapılanlar

-Suriyelilerin kontrollü bir şekilde bırakılması

-Eşyalarını taşımakta zorluk çekenler

-Sırada bekleyenler

-aşı yapılanlar

-yapılan röportajlar



( KİLİS )- Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen göçmen sayısı 10 bine ulaştı KİLİS



- Kurban Bayramı için ülkesine giden göçmenlerin sayısı bu sabah itibariyle 10 bine ulaşırken Suriye sınırında yoğunluk sürüyor. Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen göçmenler Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göçmenler, sınır kapısında ise Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Operasyon ile temizlenen bölgelerin dışına gidenlerde artış var Terör örgütleri PKK/PYD, DEAŞ ile Esad rejiminin saldırıları sonucu güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan göçmenler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile barış ve huzurun getirildiği bölgelere giderken, bu bölgelerin dışında kalan Haseki, Kamışlı, Rakka ile Deyr Zor bölgelerine giden Suriyelilerin sayısında bu yıl artış yaşanıyor. Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen göçmen sayısı 10 bine ulaştı. Aşırı sıcaklar vatan özlemini engellemiyor. Yurdun dört bir tarafından Kilis’e gelen göçmenler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. Sınırda yoğun tedbirler Gece saatlerinden itibaren sıraya giren göçmenlerin izdiham oluşturmaması için Jandarma Özel Hareket (JÖH) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler gruplar halinde ülkesine gönderiliyor. Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen göçmenler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. (MAD-SD-

