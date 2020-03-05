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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor

Çocuklardan detay

Mülteci Nani 

-Kurulan çadırlardan detay
-Göçmenlerden detay

( EDİRNE ) EDİRNE

- Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor. Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Meriç Nehri kenarında beklemeye devam eden göçmenler, soğuk havadan korunmak ve geceyi geçirmek için kendilerine küçük çadırlar kurdu. Her şeyden habersiz olan çocuklar ise oyun oynamaya devam etti. (CC-Y)
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