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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü: 10 yaralı

Göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü: 10 yaralı

kaza yerinden görüntü

Asad Su Kanalı Nani Direksiyon Yağmur Suyu 

-kurtarılma anı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan araç, su kanalına düştü. Kazada 10 göçmen yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza Keşan-İpsala yolu üzerinde 22.40 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri taşıyan araç, Keşan'dan İpsala yönünde hızlı seyrediyordu. Beğendik Beldesi kavşağına gelen aracın şoförü direksiyon hakimiyetti ardından yağmur suyu toplama kanalına düştü. Kazada 10 düzensiz göçmen yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kazanın ardından tarlaların içine koşarak kaçtı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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