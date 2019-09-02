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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı Haberi

Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı Haberi

- kaza yeri

Asad Jandarma Nani Direksiyon 

-- tedavisi yapılan göçmenler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Göçmenleri taşıyan araç yoldan çıkıp düğün salonu otoparkındaki araçların üzerine uçtu. Araçtan 14 düzensiz göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Kaza 1 Eylül 2019 Pazar saat 23.00 sıralarında Malkara-Keşan yolunda meydana geldi. Taşıdığı göçmenleri Yunanistan'a yasadışı yollarla geçirmeye çalışan Semih Y. yönetimindeki araç Malkara'dan Keşan'a doğru ilerlerken jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Ekiplerden kaçmak isteyen sürücü, İpsala yönüne doğru kaçmaya devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol üzerinde bulunan bir düğün salonunun otoparkına girdi. Otopark girişindeki bulunan çiçek havuzuna çarpan araç, otoparkta bulunan diğer 3 aracın üzerine düştü. Kaza sonrasında araç içerisindeki 14 göçmen ve araç şoförü kaza yapan aracın ön camı kırılarak dışarı çıkarılırken kaza yerine ambulanslar sevk edildi. İlk tedavileri ayakta yapılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 düzensiz göçmen daha sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar alan araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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