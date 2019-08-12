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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van'a bıraktılar

Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van'a bıraktılar

Göçmenlerden görüntü

Kaçak İpekyolu Muhabir Yurt Dışı İnsan Tacirleri 

-Göçmen çocuklardan detaylar
-Lokum dağıtımı
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL)- Van’da bir ’Banker Bilo’ trajedisi- Esnaf kesilen kurban etini göçmenlere dağıttı VAN

- Van’da kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 50 göçmen, ‘Banker Bilo’ filmindeki gibi insan tacirleri tarafından Ankara yerine mahalle ortasına bırakılarak terk edildi. İnsan tacirleri tarafından yurda yasadığı yollarla getirilen yabancı uyruklu göçmenler yurt dışı, Ankara, İstanbul ve İzmir hayaliyle kandırılarak Van’a getiriliyor. Kandırılarak kente getirilen Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenler; kentin en işlek noktalarına, otogar ve apartman girişlerine bırakılıyor. Kurban Bayramının birinci gününde İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesinde bir apartmanın önüne çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 50 göçmen bırakıldığını fark eden esnaf, göçmenlerin yardımına koşarak kendilerine battaniye dağıttı.
Afgan çocukların yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar, kendilerine lokum ve içecek dağıtırken kimi esnaf da kestiği kurbanlıkların etini onlara verdi. İHA muhabirine konuşan esnaf Mehmet Erörs, göçmenlerin yurt dışı hayaliyle kandırılarak Van'a getirildiğini ifade ederek, “İçlerinde yaralı bir çocuk vardı. Bu çocuğu eve götürerek pansumanlarını yenilettim. Evden kendilerine yorgan getirdim. Günlerce bu şekilde duvarın dibinde perişan durumda duracaklar. Bayram günü göçmenleri bu durumda görünce çok üzüldüm ve kurban etini kendilerine dağıttım” dedi.
Ankara’da yaşayan akrabalarına gitmek için Türkiye’ye geldiğini ifade eden Sabır Aşgan isimli Afgan uyruklu genç 15 gün yol yürüdükten sonra insan tüccarlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Ankara diye Van'a getirildiklerini ifade eden Aşgan, annesinin kanser hastası olduğunu ve tedavi olması gerektiğini ifade etti.

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