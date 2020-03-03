Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Göçmenlere Yunan zulmü

Göçmenlere Yunan zulmü

Devlet hastanesi

Polis Hastane Akalan Nani Sağlık Ekipleri 

-Göçmenler
-Ambulans

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından para ve kıyafetleri alınıp dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildi.Göçmenlerin, Edirne’den Yunanistan’a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye’ye geri gönderiliyor.Suriyelilerden oluşan göçmen grubu, Yunan polisleri tarafından dövülüp, gasp edilip paraları alındıktan sonra Türkiye’ye geri gönderildiklerini söyledi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünden sınırı geçen bir grup göçmenler sınırı geçtikten yunan polisi tarafından darp edilerek Türkiye’ye geri gönderildi. Darp edilip paralarına el konulan göçmenler 112 sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı