Göçmenler Vatan Caddesinden sınıra gitmeye devam ediyor

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( İSTANBUL ) - Göçmenler Vatan Caddesi’nden sınıra gitmeye devam ediyor- Halepli Muhammet: “Açarlarsa gireceğiz açmazlarsa geri döneceğiz” İSTANBUL



- Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç, Fatih’te bugün de devam etti. Halepli Muhammet: “Açarlarsa gireceğiz açmazlarsa geri döneceğiz. Daha hiçbir şey belli değil” dedi.

Türkiye’nin sınır kapılarını göçmenlere açtığını açıklamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki mülteciler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yunanistan ve Bulgaristan’a gidip oradan Avrupa’ya geçme hayali kuran göçmenler Fatih Vatan Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu. Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa’ya ulaşmak için Edirne’ye kendi tuttukları minibüslerle de gidiyor. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan göçmenler, otobüslerle, kendi tuttukları minibüs ve araçlarla Edirne'ye doğru yola çıkıyor. Edirne’ye doğru yola çıkan Muhammet İbrahim Safa, “Gidiyoruz ama biraz zor. Yunanistan bize çok sıkıntı yapıyor. Biz biraz kolaylık istiyoruz. Avrupa’dan yardım istiyoruz. Geçenler oldu. Tanıdığımız 10 kişi falan geçti. Bize söylediler. Hala gidenler var, daha da çok giden olacak” dedi.

“Açarlarsa gireceğiz açmazlarsa geri döneceğiz” Halepli Muhammet, “Orada Türkiye tarafından açık, jandarmalar Suriyelileri geçiriyorlar ama Yunanistan tarafından geçirmiyorlar. Büyük sıkıntı yapıyorlar. Tuttuklarını dövüyorlar, bazılarını da nehre atıyorlar. Zor ama açarlarsa gideriz. Şimdi bilmiyoruz biz de orada oturacağız 1 hafta falan. Açarlarsa gireceğiz açmazlarsa geri döneceğiz. Daha hiçbir şey belli değil” diye konuştu.

(SÜ-ZA-



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