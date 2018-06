- Göçmenler için tehlikeli durak: Agadez

-Röpler



(NİAMEY) NİAMEY



- Avrupa ve Nijer'in sıkı göç politikaları, göçmenlerin geçiş kenti olan Agadez’den geçmesini engelliyor. Avrupa ve Nijer'in sıkı göç politikaları ve yolun tehlikeleri, yakın zamana kadar güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayışı içinde Sahel bölgesinden Avrupa'ya gitmek üzere Nijer'in Tenere Çölü yakınlarındaki Agadez kentinden geçen on binlerce göçmen için caydırıcı hale geldi. Agadez, Afrika'daki birçok ülkeden ve özellikle Cezayir ve Libya'dan Avrupa'ya göç etmek üzere gelen çok sayıda insan için bir geçiş kentidir. Kuzey'in erişilemezliğiyle birlikte eve dönme olasılığı zor olan göçmenlerin bazıları iş bularak aile kurmaya başlamalarına rağmen statülerinin göçmen olması onları güvensiz bir durumda bırakıyor. "Artık ne ilerleyebiliriz, ne de geri gidebiliriz” Agadez'de 2015'ten beri yaşayan Gambialı göçmen Lamine, inşaat şantiyelerinde çalışarak ülkesinde bıraktığı ailesine yardım etmeye çalışıyor. Lamine,"Artık ne ilerleyebiliriz, ne de geri gidebiliriz. Çünkü yol tehlikelerle dolu. Bazı insanlar Libya ve hatta Agadez'de hapiste. Göçmenler için polis stres oluşturan bir durum. Şimdiye kadar bazı insanlar hayatını kaybetti, bazıları ise geçip gidebildi. Her şey Allah'a bağlıdır. Çölün ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Fakat doğduğum yerde de hayat şartları zor ve orada da ölebilirim" dedi.

Agadez'de yaşayan ve insan kaçakçıları için potansiyel adayları toplayarak hayatını kazanan Ousmane," Daha önce hiçbir sorunumuz yoktu. Bu bizim işimizdi ve burası iş yerimizdi. İşimizi saklamak zorunda değildik ve polis bize ses çıkarmazdı. Artık bu iş bizim için bir seçenek olmaktan çıktı. Çok fazla sorun var. İzleniyoruz. Burada çok sorun yaşadım, 2 kere hapse girdim" ifadelerini kullandı. Ousmane'nin ülkesine dönmek gibi bir durumu yok, Agadez'de Nijeryalı bir kadınla evlenerek bir yaşam kurdu ve inşaat işlerinde çalışıyor. “Burada kaç yıl geçirdiğim önemli değil, ben hala göçmenim" Ousmane’nin eski bir arkadaşı olan Baboucar, 2013’ten beri Agadez’da yaşıyor. Baboucar, göçmenlerin seyahat düzenlemeleri yapmalarına yardım ederek hayatını kazanırken durum değiştiğinde Ousmane gibi yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Şimdi ailesiyle birlikte hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Baboucar, "Biz sürücülerin göç etmek isteyen insanları bulmasına yardım ettik, ama şimdi bu yasak. Ailelerimize bakmak için bütün işleri kabul etmeliydik. Bir ağaç gövdesinin suda ne kadar kaldığı önemli değil, o asla bir timsah haline gelmeyecek. Burada kaç yıl geçirdiğim önemli değil, ben hala göçmenim" dedi.

Yasa dışı göçü önlemek için yapılan yasa yürürlüğe girdiğinden beri göçmenler dikkat çekmekten kaçınıyor ama sonuç itibariyle daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Fransız ve Nijer Kızılhaç Komitesi insani yardıma en çok ihtiyaç duyan göçmenlere sağlık hizmetleri sağlıyor. Kızılhaç 3 bin göçmeni tedavi etti Kızılhaç, 2018'in başından beri göçmenlerin yaşadıkları yerleri ziyaret ederek kötü hijyen, solunum yolu enfeksiyonları, sıtma ve doğum öncesi kontrollerle ilgili yaklaşık 3 bin göçmeni tedavi etti. 2017 yılında ise bin 817 göçmen tedavi edilmişti. Bununla birlikte, kuzeye seyahat eden göçmenlerin sayısı tamamen azaldı. Otobüs terminalinin yanına ICRC tarafından kurulan mobil telefon istasyonu aileleriyle bağlantısı kopan göçmenler için kuruldu. Yılın başından bu yana 3 bin 500 telefon görüşmesi yapıldı. Nijer'deki Kızılhaç'ta gönüllü olarak çalışan Abdoul Razak Aliou, "Göçmenlerin 2 dakikalık telefon görüşmesi yapmasına izin veriyoruz. Göçmenlere seyahatleri sırasında yanlarında su taşımanın öneminin yanı sıra, her şeyden önce ailelerinden bir ya da iki üyenin telefonlarını ezberlemelerini söylüyoruz. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin amacı göçü teşvik veya insanları göç etmekten caydırmaktan çok insanların ihtiyaçlarına yardım ermek ve göç için seyahat eden insanları desteklemektir'' diye konuştu.