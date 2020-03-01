Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Göçmenler 'Avrupa' hayali için otogara akın etti

Göçmenler 'Avrupa' hayali için otogara akın etti

-Otogarda bekleyenlerden görüntü

Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma Harekete Geç Otobüs Biletleri 

--Otobüse binenler
--Suriyeli vatandaş röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) Göçmenler "Avrupa" hayali için otogara akın etti İSTANBUL

- Türkiye’den Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler bugünde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na bugün de akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle göçmenler otobüs saatlerini bekleme salonlarında yerlerde oturarak bekledi. Sınır kapılarının göçmenlere açılmasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki göçmenler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yunanistan ve Bulgaristan’a gidip oradan Avrupa’ya geçme hayali kuran göçmenler bugün de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren Otogar’da bekleyişlerini sürdürdü. Mülteciler oluşan yoğunluktan dolayı Edirne araçlarına binebilmek için otobüs firmalarının bekleme salonlarında yerlerde oturarak bekledi. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan göçmenler otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne'ye doğru yola çıktı. “Suriyeliler ‘Biz geçtik’ dediler, şimdi Yunanistan’dalar” Suriye’den 8 yıl önce Türkiye’ye geldiğini söyleyen Suriyeli Bekir, “2012’de geldik, 8 yıldır Türkiye’deyiz. Antalya, Adana ve İzmir’de yaşadık. İşe göre gezdik. Şimdi gidiyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Türkiye’den bize sınırları açtılar çok yardımcı oldular. Şimdi Edirne’ye gidiyoruz. Oradan sınırdan geçene kadar. Geçen arkadaşlarımız var bize öyle dediler. Bir arkadaşlar konuştum ben. O bana ‘Ben dün gece geçtim’ dedi.
Biz de Antalya’dan bindik geldik. Suriyeliler ‘Biz geçtik’ dediler. Şimdi Yunanistan’dalar. O yüzden biz de geldik” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı