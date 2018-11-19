- Göçmen kadın 44 kişinin hayatını kurtardı - Balıkesir'in ayvalık ilçesinde yumurta adasında karaya oturan teknedeki 13'ü çocuk 44 kişi nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Eşinin telefonunundan 158'i arayan mülteci kadın 44 kişin... İzle



- Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14'ü bayan 17'si erkek 13'ü çocuk toplam 44 göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a Ayvalık üzerinden geçmek isteyen 44 kişilik Afgan uyruklu grubun bindiği tekne gece saat 24:00 sıralarında Ayvalık Yumurta Adası yakınlarında karaya oturdu. Botta bulunan 13'ü çocuk, 14'ü kadın, 17'si erkek toplam 44 kişi gecenin karanlığında adaya çıktı. 44 kişilik göçmen grubunun içerisinde bulunan Afgan uyruklu bir kadın eşinin telefonunda daha önceden kaydedilmiş olan 158 jandarma sahil güvenlik hattını arayarak yardım istedi. Gelen aramadan koordinat belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi Yumurta Adası'nda mahsur kalan kaçak göçmenleri kurtarmak için operasyona başladı.

Sabaha karşı Ege Denizi'nde bulunan Yumurta Adasına ulaşan ekipler önce kadınlar ve çocuklardan oluyan gurubu daha sonra yetişkin erkekleri kurtarıp Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bulunduğu merkeze getirildi.

Göçmenlere üç tane 112 ambulansındaki 9 personel müdahale etti. Göçmenlerin hepsinin Afgan uyruklu olduğu ve Ayvalık'tan Yunanistan'a gitmek için açıldıkları öğrenildi. Polisi ve jandarmayı arayan mülteci kadın konuştu Polisi ve jandarmayı arayan kadın, "Gece 00.00'da kayalara çarptık. Daha sonra polisi ve jandarmayı arayıp yardım istedim. Polis ve jandarmanın telefon numarası eşimin telefonunda acil durumlar için kayıtlıydı. Onun telefonundan aradık" dedi.

(Cİ-UGR-

