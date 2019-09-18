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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

Göçmen kaçakçısı yakayı ele verdi

Türk bayrağı dalgalanırken

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Akalan 

-Hükümet Konağı önü
-Jandarmanın adliyeye gelişi
-Şüphelinin adliyeye girişi
-Adliye önünden geçenler
-Jandarma aracı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde jandarma güçleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durduğu aracın içerisinden toplam 28 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Pakistan ve Bangladeşlilerin bulunduğu 28 kaçak göçmen ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerin ardından kaçakların Kayı’daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi. Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli Ö.K. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli Ö.K., tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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