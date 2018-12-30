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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Göçmen kaçakçısı organizatörlere operasyon

Göçmen kaçakçısı organizatörlere operasyon

Ekiplerin operasyona gidişi

Denetimli Serbestlik Göçmen Kaçakçılığı Şafak Operasyonu Yakıt Deposu Cep Telefonu 

-Ekiplerin arama yapması
-Ele geçirilen malzemeler
-Organizatörlerin adliyeye çıkarılması
-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

( AYDIN )- 5 organizatör tutuklandı AYDIN - Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i mahkeme tarafından tutuklanırken, 4’ü ise serbest kaldı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Didim ve Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörleri takibe aldı. Takip sonucu yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan organizatörlerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet mavzer ve bu tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet zodyak bot ve motoru ile bunlara ait 4 adet yakıt deposu, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 3 adet can yeleği, 974 gram kubar esrar ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı organizatörler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden İran uruklu O.A, Türk vatandaşı B.E., O.Y., T.P. ve N.K. adlı 5 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise denetimli serbestlik ile bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından daha önceden icra edilen 11 operasyonda ise 441 düzensiz göçmen ile birlikte 11 organizatör yakalanarak adli mercilere sevk edildiği, 5 organizatörün tutuklandığı, 6 organizatörün de denetimli serbestlik ile salıverildiği öğrenildi.
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