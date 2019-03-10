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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon - İSTANBUL İzle

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon - İSTANBUL İzle

- Gözaltına alınan zanlılar İstanbul 'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon - Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı 3 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" konularına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında Beyoğlu'nda bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki İran uyruklu S.E, S.A. ve G.C. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 30 pasaport, 39 silikon mühür, 22 hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 dizüstü bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İran Kaçak Göçmen Kaçakçılığı Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

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