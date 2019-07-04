Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon - İZMİR Haberi

Göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon - İZMİR Haberi



: - Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri İzmir 'de göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon - Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla 1'i Sudan uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçirmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Sudan uyruklu 8 zanlı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İzmir Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin daha önce yakalanan 239 düzensiz göçmenin kaçışını organize ettikleri ileri sürüldü.Öte yandan geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Kaçış 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı