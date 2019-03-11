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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı Haberi

Göçmen kaçakçıları kovalamaca sonrası yakalandı Haberi

HASTANEYE GETİRİLEN GÖÇMENLER

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Jandarma Kaçak Bild Akalan Trol 


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı. İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekipleri tarafından Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. El konulan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6'sı göçmen, 4'ü ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörler F.Y, A.K, E.D ve E.T tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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