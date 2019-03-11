

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları, kovalamaca sonrası yakalandı. İpsala istikametine seyreden 2 otomobil, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekiplerini görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası 2 otomobil, jandarma ekipleri tarafından Haliç Mahallesi yakınlarında durduruldu. El konulan 2 otomobilde gözaltına alınanların 6'sı göçmen, 4'ü ise organizatör olduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan organizatörler F.Y, A.K, E.D ve E.T tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu 6 kişi ise, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

