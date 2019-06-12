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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göcek'te deniz dibi temizliği

Göcek'te deniz dibi temizliği

Dalgıçlar denize dalışları

Çevre Haftası Farkındalık Rektör Irak 

-Dalgıçların deniz dibinden çöpleri çıkarması
-D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde yaklaşık 100 kilogram atık çıkarıldı. İlçenin dünyaca ünlü turistik Göcek Mahallesindeki Ayten Koyu’nda D-Marin tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Koya demirleyen tekne ve yatların altında dalan dalgıçlar, Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden terazi, halı lastik, tencere, metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 100 kilogram atık çıkardı. D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, yaptığı açıklamada, denizin dibinde balıkların yaşam alanında olmaması gereken atıkların bulunduğunu söyledi.

Her yıl çevre haftasında düzenledikleri etkinliği, bu yıl bayram dolayısıyla bir hafta ertelediklerini dile getiren Ugan, “Bir farkındalık oluşturmak için çıkardığımız atıkları sergiliyoruz. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte terazi, tabak, tencere plastik ve cam birçok atık çıkarıldı. Bunların birçoğu geri dönüştürülebilir atık. Gelecek nesillere ve denizin gerçek sahibi balıkları, denizi daha temiz bırakmalıyız” dedi.
(MB-Y)
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