Göcek'te çekek yeri çevrildi, tekneciler isyan etti

- Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesinde, günübirlik teknecilerin yıllardır kullandığı tekne çekek yerinin bir firma tarafından telle çevrilmesi tepki topladı. Göcek Mahallesi’ndeki günü birlik teknelerin çekek yerinin izinsiz çevrildiğini ve içine yat koyulduğunu iddia eden tekneciler, olayı protesto etti. Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı ve yaklaşık 30 tekne sahibi ile birlikte çekek yerine yürüdü. DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Göcekli teknecilerin yıllardır kullandığı alanın bir firma tarafından tel örgüyle çevrildiğini ileri sürdü. Bu alanın Göcek Belediyesi döneminden bu yanan tekneciler tarafından beton atılıp kullanıldığını ifade eden Arıkan, "Bu sene her ne olduysa bir firma o mevcut alanı tel örgüyle çeviriyor. Kimdir, nedir bilemiyoruz. Bugüne kadar alanın kimin olduğu belli değildi. Öğrendiğimiz kadarıyla yerin bir kısmı ormanın bir kısmı belediyenin. Fakat teknecilerimiz şuanda orayı kullanamıyor” dedi.

Fethiye’de yat çekek yerinde de sıkıntı yaşandığını hatırlatan Arıkan, “Göcek’teki teknelerin mağduriyeti söz konusu. Bu alanın tekneciler tarafından kullanılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Zaten burada mevcut denizde de problem var. Göcek halkının kullanabileceği başka bir alan yok. Oranın tekrar kullanıma açılmasını istiyoruz. Göcekliler olarak buradaki soru işaretini ortadan kaldırmak istiyoruz. Eğer yer ormanınsa, ihalesiz verilmiyorsa bu tekne nasıl çekildi. Ve burası kim tarafından çevrildi, ne maksatla çevrildi. Bu soruların cevabını almak istiyoruz. Göceklilerin mağduriyetinin ortadan kalması en önemli sorun. İhale yapılmadan bu alan çevriliyor. Burayı daha önceden kullanan insanlar Göcekli denizciler. Şuanda Göcekli denizcilerin tamamı mağdur” diye konuştu.

Sınırlı Sorumlu Göcek Mavi Tur Motorlu Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Nejdet Sarı da, “20 yıldır teknelerimizi buraya bağlamaktayız ama Göcek Belediyesinden sonra belirsizlik devam etti. Sezon ortasında MUÇEV’e geçti. MUÇEV’in de ne yapacağı belli değil. Tadilat olacak diye kasımda burayı boşaltmaya giriştiler. Ama hali hazırda tadilat yok. Endişe içindeyiz. Çekek alanının her şeyini biz karşılamıştık, finanse etmiştik. Ağustos ayında boşaltılması söylendi. Boşaltılmıştı ve oraya kimsenin tekne çekemeyeceği söylendiler. Ormana söyledik ve kimseye çektirmeyeceklerini söylediler. Şuanda bu teknelerin denizde kalması bize endişe veriyor ve bundan çok huzursuzuz” diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı ise, “Yaklaşık 7-8 yıldan bu yana tekne çektiğimiz alanda daha önce Fethiye Belediyesindeydi. Fethiye Belediyesinden de ormana geçti. Ormandan da şuanda kime geçtiği belli değil. Bizim yıllardır tekne çektiğimiz alana tel çekildi. Şuanda oraya birileri tekne çekmeye başladı.

Biz günü birlikçiler olarak teknelerimizi karaya çekemiyoruz. Tekne çekecek yerimiz yok. Buna bir an önce çara bulunmasını istiyoruz. Gerekli işlemlerin yapılıp bir an önce teknemizi karaya çekmek istiyoruz” dedi.

Göcek günü birlik teknecilerinden Ahmet Tombak, “Teknemiz hala denizde olup karaya çekememekle beraber sistemin yanlış yürütüldüğü bir durumdayız. Buradaki bütün arkadaşlarımız gibi mağduruz. Teknemizin karaya çekilmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, alanın ihaleye çıkacağı, ihale olana kadar çevrili alana herhangi bir tekne ya da yatın alınmayacağı kaydedildi. (MY-MB-Y)