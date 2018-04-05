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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Göç yolunda talihsiz kaza... Ağaca takılıp mahsur kalan leyleği orman işçileri kurtardı Haberi

Göç yolunda talihsiz kaza... Ağaca takılıp mahsur kalan leyleği orman işçileri kurtardı Haberi

kayın ağacına takılan leylek ormancılar tarafından kurtarılması

Leylek Köyü Allah Hayvan 

-leylek orman işletme şefliğine getiriliyor
-işletme şefi Hakan Dönmez röp.

( BURSA ) -- On binlerce kilometre geldi 50 kilometre kala ağaca takıldı BURSA

- Yazı Bursa'nın sulak alanlarında geçirmek için on binlerce kilometre yol kat edip göç eden bir leylek varış noktasına 50 kilometre kala ağaca takıldı. Ağaç dallarında asılı kalan leyleği, devriye gezen orman işçileri kurtardı. Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, Bursa’ya gelmeye başladı.
Kışı güneyde geçiren leylekler on binlerce kilometre yol yaparak Türkiye’deki yuvalarına dönmeye başladı.
Yaz aylarını, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan sulak alanlar geçirecek olan leylekler, kış aylarının gelmesiyle itibaren tekrar sıcak bölgelere göç edecek. Bu leyleklerden biride uzun yollar kat edip Bursa'ya ulaştı. Avrupa’nın 11'inci , Türkiye’nin tek leylek köyü olan Eski Karağaç köyüne varacaktı ki, İzik İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkharman Köyündeki bir arazideki ağaca takılınca yolculuğunu tamamlayamadı. Yaklaşık 2 gün boyunca ağaçta mahsur kalıp yaralanan leyleği devriye görevi yapan orman işçileri farketti. Ağaca çıkarak yaralı leyleği kurtaran işçiler bitkin düşen hayvanı Orman İşletme Şefliği'ne getirdi. Yaralı leyleğin tedavisi yapıldıktan sonra karnı doyuruldu ve ardından Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Orman İşletme Şefi Hakan Dönmez, "Şefliğimize bağlı ekipler, Kırkharman Köyün de kayın ağacında mahsur kalan leylekle karşılaştı. Mahsur kaldığı ağaçta kanadını kurtaramamış. Ağaçta yanılmıyorsam birkaç gün boyunca asılı kalmış. Bitkin bir haldeydi. Arkadaşlarımız ağaca çıkmak suretiyle kurtardılar. Dün akşam leylek elimize ulaştı. İlk tedavisini yapıp doyurduk Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim ettik. Tedavisi tamamlandıktan sonra da inşallah doğaya salınıp yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Genelde bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Başta leylek olmak üzere avcılar tarafından vurulmuş yaralı baykuş ve şahin geliyor. Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim ediyoruz. Buradan da ilan etmiş olalım vatandaşlarımızın eline yaralı hayvan geçerse ilçelerde en yakın birimler olan işletme şefliğine başvursunlar" dedi.
(ZP-UGR-
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