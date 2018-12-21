Göç ve Kadın Sempozyumu başladı

-Serginin açılışı

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( BURSA )- Sınırlar arasında kadın olmak BURSA



- Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü Bursa Göç Tarihi Müzesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle düzenlenen “Sınırlar Arasında Kadın Olmak” temalı. Göçün kadınlar üzerindeki etkilerinin anlatılacağı iki gün boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde 24 bildirinin sunulacağı sempozyum Göç Tarihi Müzesi Galeri alanında düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, sempozyum açılışında yaptığı konuşmada, Bursa göçlerle şekillenen bir şehir olduğunu hatırlattı. Bursa’ya 1880’li yıllarda toplu göçlerin başladığını ve bu dönemdeki göçlerle Bursa genelinde 62 yeni köy, 18 mahalle kurulduğunu ifade eden Karabıyık, “Mübadele yıllarında Ermeniler ve Rumların yerine gelen Yunanistan göçmenleri için Hürriyet ve Adâlet mahalleleri kurulur. 70’li yıllarda Anadolu’nun doğu ve güneydoğusu ve Karadeniz’den gelir insanımız. Kısaca Bursa herkese kucak açmıştır tarihi boyunca. Evet göç yaşayan canlı bir organizma. Devletlerin oluşumunda, kültür ve medeniyet kavramlarının içini doldurmada belki de en aktif rol üstlenen olaydır göç” dedi.

68,5 milyon kişiye mecburî göç Son dönemde Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde yerlerinden edilen yaklaşık 3,5 milyon kişinin mülteci olarak Türkiye’ye geldiğini anlatan Karabıyık, “Dünya genelinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2017 yılı sonu itibariyle dünyada, 68,5 milyon insan zorla yerinden edilmiş. 25,4 milyon mülteci, 40 milyon kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişi, 3,1 milyon sığınmacı bulunuyor. Bu bağlamda dünyanın dört bir tarafında yerlerinden ve yurtlarından edilmiş milyonlarca insan vatan umuduyla sürekli hareket halinde. Bu insanların içerisinde şüphesiz kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve hastalar önemli bir sayı teşkil ediyor. Yerlerinden edilen bu insanlara şüphesiz uluslararası sivil toplum kuruluşları yardımcı olmakta ancak en başta da Türkiye bu konu ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedir. Göçmen ve mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturan kadınların; gerek göç yolları üzerinde, gerek göç ettikleri bölgelerde çekmiş oldukları sıkıntıları, yaşadıkları problemleri anlatmak, özünde ise bu problemlere çözüm yolları aramak amacıyla bu sempozyumu hazırladık” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından davetliler Diaspora Türk sosyal medya platformu olarak yazar Gökhan Duman’ın katkılarıyla, hazırlanan ve işçi göçünü konu alan “Anadolu’dan Avrupa’ya: Bir Göç Hikâyesi Fotoğraf Sergisini” gezdi.

