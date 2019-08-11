Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Göç eden leyleklerin yolculuğu görsel bir şöleni andırdı

Göç eden leyleklerin yolculuğu görsel bir şöleni andırdı

-Göç eden leylekler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Yaz Mevsimi 


- Ağustos ayının sonuna yaklaşırken sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.
Yüzlerce leyleğin göç yolculuğu İstanbul semalarında adeta görsel şölen oluşturdu. Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya bölgelerine göç eden ve bu nedenle 'Baharın müjdecisi' diye anılan leyleklerin, yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken daha sıcak alanlara yaptığı yolculuk başladı.
Göç rotası İstanbul’un tarihi yarım adası olan leyleklerin havadaki eşsiz görüntüsü kameralara yansıdı. Yüzlerce leyleğin aynı rotada kanat çırptığı anlar görsel bir şölen oluşturdu.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı