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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göç edemeyen leylekler Kars’ta kaldı

Göç edemeyen leylekler Kars’ta kaldı

Gökyüzündeki leyleklerden detaylar

Hava Sıcaklığı Gündüzler Kamera Kervan 

-Kar üzerinde bekleyen leylekler genel ve detaylar
-Leyleklerin uçarak gözden kaybolması

( KARS ) KARS

-. Eksi 17 derece soğukta kentte kalan leyler görenleri şaşırttı. Genelde havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin zaman zaman gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düştüğü Kars’ta kalması görenleri şaşırtıyor. Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı kentte Merkez Dikme köyünde bulunan 2 leylek göç kervanına katılamadı. Göç edemeyen ve köyde kalan leyleklerin geceleri nerede geçirdiği bilinmezken, leylekler gündüzleri ise Kars Çayı'na gelerek burada karınlarını doyuruyor. Kars Çayı’nda yiyecek ararken kameralara yansıyan leylerin zaman zaman üşüdüğü görüldü.
Leylekler daha sonra bulundukları yerden uçarak gözlerden kayboldu.
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