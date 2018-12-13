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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Göç edemeyen leylek Kars’ta kaldı

Göç edemeyen leylek Kars’ta kaldı

Leylekten genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Kervan 

-Yuvasında bekleyen leylekten detaylar
-Vatandaşın konuşması
-leylek'in uçarak kaybolması

( KARS ) KARS

- Kars’a her yıl sıcak illerden gelen leyleklerden biri, havalarının soğumasına rağmen göç etmedi. Havalarının soğuk ve karlı olmasına rağmen göç etmeyen leylek, soğuk geceleri kaldığı köyün ahırında geçiriyor. Genelde havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin zaman zaman gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Kars'ta kalması görenleri şaşırtıyor. Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu Kars Merkez Dikme köyünde bulunan 1 leylek, göç kervanına katılamadı. Göç edemeyen ve köyde kalan leylek, geceleri ise köyde bulunan her hangi bir ahırda geçiriyor. Yiyecek ihtiyacını Kars Çayı ve köyden karşılayan leylek, karnını doyurduktan sonra köy meydanında bulunun yuvasında dinleniyor. Kışın hüküm sürdüğü Kars’ta diğer leylekler gibi sıcak illere göç edemeyen leylek, kaldığı Dikme Köyünde köylülerin de ilgi odağı oldu. Adeta köylüleri tek tek tanıyan leylek, yabancı birisinin kendisine baktığını gördüğünde ise uçarak bulunduğu yerden uzaklaşıyor.
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