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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Gobi Çölü’nde 3 Yeni Dinozor Türü Bulundu

- Gobi Çölü’nde 3 Yeni Dinozor Türü Bulundu

bölgeden detaylar

Paleontoloji Bilim Adamı Teknoloji Dinozor Başkent 

-Bulunan türlerden örnekler
- Hong Kong Kaşifler Kulübü’nün kurucusu Michael Barth röp.
-Hong Kong Kaşifler Kulübünden Matt Desantis röp.
-Moğolistan Bilimler Akademisi’nden paleontolojist Chinzorij Tsogtbaatar röp.

( ULAN BATUR ) - Gobi Çölü’nde 3 yeni dinozor türü bulundu ULAN BATUR

- Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde, 35 bilim adamının gelişmiş haritalama teknolojisi sayesinde çok sayıda önemli dinozor kalıntılarına rastladığı, 3 yeni dinozor türünün bulunduğu aktarıldı. Moğol Paleontoloji ve Jeoloji Enstitüsü (IPG) ve Hong Kong Kaşifler Kulübü, gelişmiş haritalama teknolojisi ile paleontolojik yöntembilimde büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini duyurdu. 20 günlük araştırma neticesinde ekip 3 yeni dinozor türünün, 250’den fazla yeni fosil yerlerinin, daha önce dinozor yaşamının olmadığı bilinen 5 yeni alanının fosilleşmiş yüzlerce kemikle birlikte bulunduğunu açıkladı.
Bulunan fosillerin Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur'da inceleneceği belirtildi. Paleontologların yeni buldukları fosilleri daha fazla bulgu üretebilmek amacıyla yoğun bir şekilde araştırmalarına devam edecekleri aktarıldı. Hong Kong Kaşifler Kulübü’nün kurucusu Michael Barth, “Teknoloji, bize fosil açısından zengin yerlere girmemize olanak sağladı, bilinmeyen türlerin keşfedilmesinde yardımcı oldu. Daha önce bu bölgelerde bulunmamış iki bilinen tür bulundu: Kreaste döneminin sonunda yaşamış Velociraptor’un soyu ve yaklaşık 70 milyon yıl önce Geç Kretase Dönemi'nde Asya'da yaşamış bir tyrannosaurid theropod cinsi Tarbosaurus dinozorun kalıntıları gibi” ifadelerini kullandı. Hong Kong Kaşifler Kulübünden Matt Desantis ise, “Muhtemelen T-Rex’in kuzeni olduğuna inanıyoruz” dedi.
Moğolistan Bilimler Akademisi’nden paleontolojist Chinzorij Tsogtbaatar ise, “Bu et yiyen bir dinozorun dişidir. Bir Tarbosaurus dinozoru. Bugüne kadar bulunan en büyük Tarbosaurus” şeklinde konuştu.
Bulgular arasında daha önce bilinmeyen türlerin kalıntılarının da olduğu aktarıldı.
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