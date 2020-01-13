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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
‘Göbeklitepe’ Operası tanıtıldı

‘Göbeklitepe’ Operası tanıtıldı

genel ve detay

Teknoloji 3 Boyutlu Görüntü 

-Murat Karahanın açıklamaları

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilecek olan ‘Göbeklitepe operasının tanıtımı yapıldı. Göbeklitepe operası tanıtımına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetimi Murat Karahan ile birlikte sanatçı kadrosu katıldı.
3 boyutlu opera eseri Türkiye’de opera tarihinde ilk defa bir eser sahnelenirken 3 boyutlu görüntü oluşturma teknolojisi kullanıldı. Binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Göbeklitepe operasında bu teknolojiden faydalanıldı. Göbeklitepe operası 3 boyutlu görüntüler eşliğinde sahnelenen ilk Türk operası olacak. Göbeklitepe'nin önemi hakkında bilgiler veren Karahan şu ifadeleri kullandı: “Göbeklitepe sadece bizim değil bütün dünyanın gözünü diktiği bir yer. Dünyanın tarihinin değiştiği bugüne kadar öğrendiğimiz ezberlediğimiz yeniden ele alındığı ezberlerin bozulduğu bir keşiftir. Bunun bizim topraklarda olması bizim için çok ayrı önem arz ediyor. Bizde bundan yola çıkarak Göbeklitepeyi konu alan yine güzelliğine büyüklüğüne sanatsal kalitesine inandığımız büyük bir prodüksiyonla karşınıza geleceğiz.19 Şubat günü Ankara’da Dünya prömiyeri gerçekleştireceğiz.” (MKM-BC -
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