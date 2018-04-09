Go-kart işletmecisi, genç kızın yaralandığı feci kazayı anlattı

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( İSTANBUL )- Go-kart işletmecisi kazanın yaşandığı o günü anlattı- İşletmeci: “ Biz kendisine şalı çıkartmasını söyledik, 'Üşüyorum' dedi, Şalı gömleğinin içine doğru soktu” İSTANBUL



- Sarıyer’de boynundaki fuların go-kart aracının tekerine dolanması sonucu ağır yaralandığı genç kız yaşam mücadelesi verirken go-kart işletmecisi kazanın yaşandığı o günü anlattı. İşletmeci, “ Biz kendisine şalı çıkartmasını söyledik. 'Üşüyorum' dedi.

Şalı gömleğinin içine doğru soktu” dedi.

Sarıyer’de geçtiğimiz cumartesi günü, lise öğrencisi Havvanur Yalçın, boynundaki fuların bindiği go-kart aracının tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız yaşam mücadelesi verirken go-kart işletmecisi Sinan Satır kazanın yaşandığı o günü anlattı. Genç kızı boynundaki fuları çıkarması konusunda uyardıklarını söyleyen işletmeci Sinan Satır, “Dün üzücü bir kaza yaşadık. İlk defa böyle Bir şey geldi başımıza. Öncelikle buradan genç kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Cumartesi saat 17.00 sıralarında 5 kişilik bir grup geliyor. Grup go- karta binmek istediğini söyledi.



Go- kart'a bindirmeden önce kapıdaki talimatları okutuyoruz. Kasklarını takmalarını söylüyoruz. Boğazında şal vardı. Şalın tehlikeli olduğunu söyledik. Kendisi ilk seferde çıkarttı şalını. 10 dakika bindikten sonra gittiler. 45 dakika arayla tekrar geldiler. Tekrara binmek istediklerini söylediler. Hava o saatlerde soğudu akşam 19.30 sıralarıydı. Biz kendisine şalı çıkartmasını söyledik. 'Üşüyorum' dedi.

Şalı gömleğinin içine doğru soktu. Biz tekrar ısrar edince, yanında ika tane erkek vardı. Onlar 'Tamam ağabey bir şey olmaz' dedi.

Biz de bayan olduğu için çok ısrar edemedik” şeklinde konuştu.

Satır sözlerine şöyle devam etti: “Zaten ikinci turda şalı sarıyor. Bizim arkadaşlarımız direk müdahale ederek şalı çıkartıyor. 112'yi aradık. Daha sonra 112'yi beklemeden biz hemen kendi aracımıza atıp İstinye Devlet Hastanesine yetiştirdik. Arkadaşlar da ifadelerinde benim şuan söylediklerimi söyledi.



'Görevli arkadaşlar ısrar etti. Biz çıkarmadık' diye ifade verdiler.” (ÖY-

