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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Go-kart faciasından yaralanan genç kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama İzle

Go-kart faciasından yaralanan genç kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama İzle

Doktorun açıklaması

( İSTANBUL ) -- Hastane Başkhekimi: "Nefes borusundaki yırtığın kendiliğinden iyileşeceğini düşünüyoruz" İSTANBUL

Genç Kız İşaret Dili Adrenalin Ameliyat Irak 


- Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Celallettin Kocatürk, boynundaki fuların go-kart aracının dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Havvanur'un nefes borusunda oluşan yırtığın kendiliğinden iyileşebileceğini vurgulayan Kocatürk, genç kızın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, Sarıyer'de boynundaki fuların go-kart aracının tekerleğine dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Havvanur'un nefes borusunda go-kart aracına dolanan eşarbının zarar vermesiyle bir yırtık oluştuğunu belirten Kocatürk, "Yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık var. Şu an yoğun bakımda takip ediyoruz uyutuyoruz. İlk etapta ameliyatla tamir etmeyi düşünmedik, kendiliğinden iyileşebileceğini öngörüyoruz. Şu anda şuuru açık. Konuşamıyor. Makineye bağlı uyutuyoruz. Her gün kontrol ediyoruz. Her iki akciğerde de küçük yırtıklar ve yaralanmalar var. Yarın yapacağımız kontrol sonrasında nihai kararımızı vereceğiz. Ümit ediyorum ameliyata gerek kalmadan iyileşecek" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın Havvanur'un vücudunda kalıcı bir hasar bırakacağını düşünmediğini vurgulayan Kocatürk, "Şu anda işaret dili ile anlaşıyoruz. Bizi anlıyor, iletişim kurabiliyoruz. Bu çok iyi bir haber. Olay sırasında beynin etkilenmediğini öngörebiliriz. İnşallah ucuz atlatacağız. Bizim bu konuda ciddi bir deneyimimiz var nefes borusu yaralanmaların tedavisinde. İnşallah hastamızı sağ salim taburcu edeceğiz diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
Kocatürk Havvanur'un hala yoğun bakımda tedavi edildiğini ve az da olsa hayati tehlikesinin de bulunduğunu da hatırlattı. Eğlence merkezlerinde alınan tedbirlerin yetersizliği konusunda da uyarılrada bulunan Kocatürk, şunları söyledi: "İnsanlar eğlence merkezlerinde heyecan aradıkları zaman bu adrenalin seviyesini de arttırıyor. Adrenalin arttığı zaman inanların otokontrolü yitirdiklerini ya da ihmal edebildiklerini görüyoruz. Hastamızı kask takmadan boynunda fular varken kesinlikle go-kart aracına binmesine izin verilmemeliydi. Kendisi 'ben kask takmayacağım, fularımı çıkarmayacağım' dese dahi kesinlikle müsaade edilmemesi gerekir. Gerekli diğer önlemler alınmadan bu tür aktivitelere müsaade etmemek gerekir. Heyecan peşinden koşarken sağlığımızdan olmamamız için kurallara uymamız gerekiyor" (ÖFA
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