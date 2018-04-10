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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Go-kart faciasında yaralanan genç kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama İzle

Go-kart faciasında yaralanan genç kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama İzle

Başhekim açıklama

Genç Kız Omurilik Omurga Ameliyat Solunum Cihazı 

-Genel detay

( İSTANBUL )- Hastane Başhekimi Celalettin Kocatürk: ”Durumunun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz”- ”Solunum cihazından artık ayırmayı planlıyoruz” İSTANBUL

- Boynundaki fuların go-kart aracına dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumu hakkına bilgi veren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, ”Durumunun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Şuanda bir ameliyat etme planımız yok. Nefes borusundaki yırtığın düzelmeye başladığını gördük. Bu nedenle de solunum cihazından artık ayırmayı planlıyoruz. Solunum cihazından ayrıldıktan sonra her iki göğüs kafesindeki tüpleri de çekmeyi planlıyoruz” dedi.
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, Sarıyer'de boynundaki fuların go-kart aracının tekerleğine dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kocatürk, genç kızın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ve akşam solunum cihazından ayıracaklarını söyledi.

Havanur Yalçın'ı solunum cihazından ayırarak uyandırmayı planladıklarını söyleyen Başhekim Kocatürk, “Hastamızın düne göre bugünkü durumu daha iyi. Zaten yoğun bakımda sürekli gözetimimiz altında. Bugün hep beraber bir ekip olarak tekrar değerlendirdik. Gerekli incelemelerini yaptık. Durumunun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Şuanda bir ameliyat etme planımız yok. Nefes borusundaki yırtığın düzelmeye başladığını gördük. Bu nedenle de solunum cihazından artık ayırmayı planlıyoruz. Tabi boyun bölgesinde tek önemli organ nefes borusu değil, orada bir çok damar, bir çok sinir, omurilik var. Bugün yapmış olduğumuz incelemelerde omurga ve omurilikte daha net görebilmeyi ümit ettiğimiz çok şüpheli bazı alanlar var. Onların anlaşılabilmesi için akşamüzeri hastayı solunum cihazından ayırdıktan sonra daha detaylı emar incelemesi ile değerlendireceğiz. Düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Solunum cihazından ayırıp artık hastayı uyandırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Göğüs kafesindeki tüpleri de çekmeyi planlıyoruz” “Her iki ciğerindeki yırtıkta düzelmiş durumda” diyen Başhekim Kocatürk, “Solunum cihazından ayrıldıktan sonra her iki göğüs kafesindeki tüpleri de çekmeyi planlıyoruz. Beynindeki durum tomografisinde önemli bir sorun gözükmüyor. Zaten hasta bizi anlayabiliyor. İşaret dili ile konuşarak anlaşabiliyoruz. Bu beyinde kalıcı bir hasarın olmadığı anlamına gelebilir. Daha da detaylı anlamak için difüzyonlu emar dediğimiz tetkikin yapılması gerekir. Uyandıktan sonra nörolojik muayenenin yapılması gerekir. Bütün bunları akşam üzeri yapacağız” şeklinde konuştu.

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