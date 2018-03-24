'Glutensiz Hayat' programı, Valide Sultan Gemisi’nde düzenlendi

-Vatandaşlardan görüntü

-Müzik orkestrasından görüntü

-Konuşmacılardan görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla Glutensiz Hayat Derneği Valide Sultan Gemisinde program düzenledi.

Programda dernek yetkilileri çölyak hastalarının glutensiz gıdalar tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla Glutensiz Hayat Derneği çölyak hastalığına dikkat çekmek için Valide Sultan Gemisinde “Glutensiz Hayat”adlı program düzenledi.

Gemide organize edilen programa Üsküdar Belediye Başkan Danışmanı Ali Çiçek’in yanı sıra dernek üyesi çok sayıda vatandaş ve ailesi katıldı.

Gemiye binen Ali Çiçek’in teşekkür konuşmasının ardından sahneye çıkan dernek yetkilileri çölyak hastalarının glutensiz gıdalar tüketmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan protokol konuşmalarının ardından gemide bulunan vatandaşlara glutensiz gıdalardan oluşan yemekler ikram edildi. Program sonunda geleneksel müziklerle vatandaşlar dans ederek doyasıya eğlendi. “Şu ana kadar 200 bine yakın vatandaşımızı gezdirmiş olduk” Valide Sultan Gemisi’nden bahseden Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanı Ali Çiçek “Gemimiz malum 6 aylık bir mazisi var. Şu ana kadar 200 bine yakın vatandaşımızı gezdirmiş olduk. Bu gemimizle aynı zamanda nişan, nikah, düğün gibi merasimler de oluyor. Yurtiçi, yurtdışından gelen bütün misafirlerimizi gemide 3’üncü köprüye kadar götürüyoruz. Orada güzel bir “selfie” yaparak tekrar sahile, bizim limana yaklaşıyoruz” dedi.

“Glutensiz hayat çok zor bir hayat, hiç kolay değil” “Glutensiz Hayat” adlı programda konuşan aile hekimi uzmanı Hakan Boz, “Glutensiz hayat çok zor bir hayat, hiç kolay değil. Bunu başta çocuklarımız yaşıyor. Başta siz aileler de yaşıyorsunuz. Herkes bu zorluğu yaşıyor. Bunları kolaylaştırmak bizim görevimiz. Bunu beraber başaracağız. Yola beraber çıktık. Bundan sonra daha güçlü devam edeceğiz bu yolculuğa. Annelere, babalara, hepimize bir görev düşüyor. Lütfen sizden rica ediyorum, çocuklarınızı mutfağa sokun. Çocuklarınızı pazara götürün. Onlara bu hayatı öğretmek zorundayız. Kendi başlarına kalacaklar. Her şeyi onlara biz yapamayız, yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.

