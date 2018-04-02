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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Mağara dışarısından drone çekimleri

Göller Uzunlu Arkeoloji Çekim Allah 

-Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ile röportaj
-Mağaranın içerisinden detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Düden Mağarası'nın güzelliklerinden kimsenin haberi yok- Bu dikkat çekici mağara aslında yok- Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler;- "2 yıldır bu mağaranın tescili ile alakalı uğraşılar verdik" ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de bulunan Düden Mağarası, doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor. Sarıcakaya doğal güzellikleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu güzellikler içerisinde yer alan ve gizemiyle adeta göz kamaştıran Düden Mağarası, Düden Deresi'nin oluşturduğu küçük bir vadinin içerisinde yer alıyor. Yatay gelişmiş yarı aktif bir mağara olan Düden, 425 metre uzunluğa sahip. Eşine az rastlanır şekilde Düden Mağarasının iki ucu da açıkken, içinde yer altı deresi, yer yer göller ve damlataşlar bulunuyor. Düden Mağarası'nın varlığından bir çok Eskişehirlinin haberi yokken, Sarıcakaya Belediyesi son zamanlarda yaptığı girişimlerle mağarayı turizme kazandırmak adına çabalıyor. Engelsiz mağara olarak turizme açılmasını sağlayacağız" Mağaranın turizme açılması için çabaladıklarını belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, bunun için izlenilecek yolları anlattı. Düden Mağarası'nın özelliklerinden de bahseden Başkan Güler, "Düden Mağaramız, Sarıcakaya ilçemizin Beyyayla Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ama bu mağaranın daha önce gruplandırması yapılmadığı için şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın envanterinde böyle bir mağaranın kayıtları yok. Yani bu da şu anlama geliyor; bakanlığımızın envanterinde böyle bir mağaranın gerçekliği şu anda mümkün değil. Dolayısıyla bizim önce buradan hareket etmemiz gerekiyordu. 2 yıldır bu mağaranın tescili ile alakalı uğraşılar verdik. Gruplandırması MTA tarafından yapılacak ve inşallah mağaramız Kültür ve Turizm Bakanlığımız envanterine alınacak. Mağaramız 425 metre uzunluğunda ve mahallemizden 2 kilometre dışarıda kalıyor. Mağaraya giden bu yolun inşallah yapılan projeler kapsamında 'Engelsiz mağara' olarak turizme açılmasını sağlayacağız. Mağaramız 3. derecede arkeolojik sit alanında bulunuyor. En yüksek alanı 36 metre, en güzel yanı ise bakir bir mağara olması" dedi.

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