Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Giyim ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindiriyorlar - BİTLİS

Giyim ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindiriyorlar - BİTLİS

- Yardımsever grubun köyde çocuklara hediyeler dağıtması - Grup Danışmanı Nurullah Akgül ile Röportaj - Grup üyesi Ceylan Tüzer ile RöportajGiyim ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindiriyorlar - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yardım kampanyası başlatan grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor - Gruptan Ceylan Tüzer: - "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz"BİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.Tatvan'da yardım kampanyası başlatan arkadaş grubu, biriktirdikleri para ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri giyim, kırtasiye ve gıda malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor.Hizan ilçesi Gayda köyüne gelerek yardım paketlerini dağıtan grup, çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.Gruptan Nurullah Akgül, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek olduğunu belirterek, "Bize gönderilen çeşitli hediyeleri de çocuklara veriyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.
Ceylan Tüzer de çocukları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Bitlis 'in diğer ilçelerine de ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yardım Kampanyası Şili Hayırseverler 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı