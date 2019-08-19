Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Giyim mağazası alev alev böyle yandı

Giyim mağazası alev alev böyle yandı

Mağazanın alevler içinde yanışı

Polis Bild Trol Giyim Mağazası 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-vatandaşlar
-genel ve detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Orhangazi’de gece yarısı bir bebe giyim mağazasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Bebe giyim mağazasının tamamen küle döndüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Yangın gece saat 24.30 sıralarında Orhangazi’de Yalova Caddesi üzerindeki bir bebe giyim mağazasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda dükkanı kapladı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı dükkana müdahale etti. Yangın nedeniyle bebe giyim mağazasının üst katında bulunan dairelerde oturan vatandaşlar hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri söndürdü Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. İşyeri sahibi ise dükkanındaki alevleri gözyaşları ile izledi. Polis ekipleri yangın nedeniyle Yalova Caddesini trafiğe kapattı. Yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise 112 Sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle büyük panik yaşarken, polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı