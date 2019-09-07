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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Giyim bağış kutusuna giren çocuk kamerada - İZMİR

Giyim bağış kutusuna giren çocuk kamerada - İZMİR

- Giyim bağış kutusuna giren çocukGiyim bağış kutusuna giren çocuk kameradaİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde giyim bağış kutusuna giren ve bir süre kaldıktan sonra yanındaki kadının yardımıyla çıkan çocuk vatandaş kamerasınca görüntülendi.Mavişehir semtinde bir çocuk giyim bağış kutusuna girdi. Bir süre kutuda kalan çocuk daha sonra yanındaki kadının kutunun kapağını açmasıyla dışarı çıktı.Kutudan birşey almadan çıktığı görülen çocuk yürümeye devam etti. Bu anlar etraftaki binalardan birinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kamera Cep Telefonu 

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