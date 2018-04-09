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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar Adana’yı coşturdu Video

Gitar festivalinin son gününde Adanalı sanatçılar Adana’yı coşturdu Video

Konser alanındaki kalabalıktan genel görüntü

Kalaba Alabalık Çekim Kız Çocuğu Festival 

-Konser alanındaki katılımcılardan detay görüntüler
-Feridun Düzağaç’ın sahne performansından genel görüntüler
-Konser alanındaki katılımcıların detay görüntüleri
-Konser alanından genel görüntüler
-Keman gösterisi yapan kişiden genel görüntü
-Haluk Levent’in sahne performansından genel ve detay görüntüler
-Haluk Levent’in bir gazetecinin fotoğraf makinesini alıp fotoğraf çekmesi
-Haluk Levent’in hayranlarını sahneye çıkarıp dans etmesi
-Konserdeki katılımcılardan genel ve detay görüntüler
-Haluk Levent’in öz çekim yapması
-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlünün çiftetelli oynaması
-Haluk Levent’in sahneden inip ön sıradaki hayranlarıyla tokalaşması
-Haluk Levent’in down sendromlu bir kişinin yanına eğilip şarkı söylemesi
-Genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da düzenlenen 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programı içerisinde yer alan Gitar Festivalinin son gününde sahne alan Adanalı sanatçılar geceye damga vurdu. Gitar Festivali kapsamındaki konsere ise yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
Adana’da Gitar Festivali’nin son gününde, Adanalı olan Serhan Kelleözü, Feridun Düzağaç ve Haluk Levent konsere katılan 6 bin kişiyi coşturdu. İlk olarak Serhan Kelleözü ardından Feridun Düzağaç son olarak da Haluk Levent sahne aldı. Serhan Kelleözü sahne aldığı sırada ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısını geceye sürpriz olarak katılan Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz ile birlikte söyledi.

Haluk Levent şarkıları söylediği sırada, kadın hayranlarını sahneye çıkararak onlarla birlikte dans etti. Levent daha sonra, bir gazetecinin fotoğraf makinesini alarak kalabalığın fotoğrafını çekti. Sonra ise Haluk Levent sahnede kalabalıkla birlikte öz çekim yaptı. Konser tüm hızıyla devam ederken Haluk Levent, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlüyü sahneye davet eti. Levent sahnede, Hüseyin Sözlü ve eşine çiftetelli oynattı. Gecenin sonunda ise Haluk Levent sahneden inerek ön sıradaki hayranlarıyla tokalaştığı sırada down sendromlu bir kız çocuğunun yanına eğilerek şarkısını söylemeye devam etti.
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