'Git evinde bulaşık yıka' dediler, azmetti otobüs şoförü oldu İzle

-şoför fatma yeşilay detay

-yolcular detay

-yolculardan kadın olanlarının şoföre nazar boncugu hediye edeceği açıklaması

-otobüse yolcular binerken

-detay

-üniversite öğrencisi kadın şöför memnuniyet açıklaması

-şoför detay

-şoför röportaj



( KIRŞEHİR ) "Git evinde bulaşık yıka" dediler, azmetti otobüs şoförü oldu KIRŞEHİR



– Kırşehir’de kendisine ‘git evinde bulaşık yıka’ diyenlere inat otobüs şoförü olan Fatma Yeşilay, Kırşehir Belediyesinde tek kadın şoför olarak çalışıyor. Hayatta gayesinin 2'si kız üç çocuğuna bakmak olduğunu ifade eden 42 yaşındaki Fatma Yeşilay, Kırşehir Belediyesine bağlı olarak otobüs şoförlüğü yapıyor. Çocuklarına bakabilmek için mevsimlik işlerde çalıştığını, otobüs kullanmayı ise eşinden öğrendiğini söyleyen Yeşilay, yolcuların otobüse bindikten sonra kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirdi. Yeşilay, “Kırşehir Belediyesinde şoför olarak çalışıyorum. Çok yere müracaat ettim. Belgelerimin olduğunu ve otobüs kullanabileceğimi söyledim. Git evinde bulaşık yıka, sen bu işi yapamazsın dediler, işe almadılar. Ben de Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’ye gittim. Otobüs kullanmak istediğimi söyledim. Başkan bana test sürüşü yaptırdı, başarılı oldum. Şu anda da 1 no'lu üniversite hattında çalışıyorum" dedi.

"Ehliyetim ekmek kapım oldu" Şoförlüğü servis şoförü eşine yardım ederek öğrenmeye başladığını kaydeden Yeşilay, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra ehliyet aldığını ve çocuklarına bakmak için bu yola başvurduğunu ifade etti.

Yeşilay, "Eşim vefat ettikten sonra çalışmaya devam ettim. Sezonluk işlerde çalıştım. Kadınlar yılmamalı ve çalışmalı, ben yılmadan çalıştım. Ortaokul mezunu değildim, ehliyet almak için çıkan yasadan faydalandım. Ehliyetim ekmek kapım oldu. 10 yıllık ehliyet sahibiyim. Anne ve babam vefat etti. Eskilerden hayvanların ahırına dahi çalışmaya gidemiyordum kadınım diye, hayattaki tek gayem ise çocuklarımı kimseye muhtaç etmemek” diye konuştu.

Yeşilay, kadın şoförlerin trafikte diğer şoförlerden daha çok kurallara uyduğunu ve daha fazla alanda çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

