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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Girne sele teslim oldu

Girne sele teslim oldu

Sel ve fırtına detay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur Girne’de hayatı felç etti. Alt yapısı şiddetli yağışı kaldıramayan . Kıbrıs Adası’nda iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yağmurun çok şiddetli olacağı uyarısında bulunarak halkı tedbirli olma noktasında önlem almaya davet etti. Aşırı yağışlar nedeniyle Girne-Lefkoşa anayolu trafiğe kapandı. Şehir içinde ise birçok araç yolda kaldı. Bölgede kriz masası oluşturularak önlemler alındı. Yağışlar birçok bölgede elektrik kesintisine sebep olurken telefon ve internet hatlarında kesilmeler oluştu. Fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Şiddetli Yağış Elektrik Kesintisi 

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