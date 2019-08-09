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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Girne'de kaza yapan araçta patlama

- Girne'de kaza yapan araçta patlama

yangın görüntüleri

( GİRNE ) GİRNE

Hastane Çam Ağacı Trafik Kazası Aşırı Hız Trol 


- KKTC’nin Girne şehrinde sabahın erken saatlerinde Girne-Lapta çevreyolunda seyreden bir araçta patlama meydana geldi. KKTC’nin Girne - Lapta çevreyolunda aşırı hız yaparken kontrolünü kaybeden Burak Göktepe’nin kontrolündeki otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Göktepe, çevredekilerin yardımı ile son anda araçtan kurtarıldı. Yanan araç kısa bir süre sonra büyük bir gürültüyle infilak etti. Polis ve itfaiye yangını büyümeden söndürürken ,yaralı Burak Göktepe, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Basın Subaylığı patlayan araç ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gece 04.50 sıralarında, Girne-Lapta Anayolu’nun 0-1 kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi. Alsancak istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 28 yaşındaki Burak Göktepe, yönetimindeki JU 236 plakalı aracıyla aşırı hız nedeniyle önce yolu ayıran refüje çarptı. Ardından yoldan çıkarak, bir çam ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç ve çam ağacı tamamen yandı. Kaza sonrası araçtan çıkmayı başaran araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi. Tahkikat devam ediyor.”
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