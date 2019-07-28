Girne Amerikan Üniversitesi'nden 7 yıl kesintisiz burs

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( İZMİR ) İZMİR



- Üniversite adayları puanlarına göre popüler üniversitelere yerleşmenin hayalini kurarken, KKTC'nin ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi de Türkiye'deki öğrencilerin en çok tercih ettiği okullar arasında yer alıyor. 135 farklı ülkeden öğrencilere eğitim veren Girne Amerikan Üniversitesi'nin Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Simge Özekler Erdal, okulun yeni öğrencilerine sunacağı avantajlardan bahsetti. Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli şimdi de tercihlere odaklandı. Tercihlerin sona ermesine az bir süre kalırken, üniversite adayları geleceğine yön verecek popüler okulları seçmek için son dönemece girdi. O popüler okullardan bir tanesi de Girne Amerikan Üniversitesi. 1985 yılında kurulan ve KKTC’nin ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi, son yıllarda Türkiye’deki öğrencilerin en çok tercih ettiği okullar arasına girdi. 135 farklı ülkeden öğrencilere eğitim olanağı sunan üniversite 35. yılına girerken, öğrencilere bu yıl yepyeni olanaklar sunacaklarını açıklayan Girne Amerikan Üniversitesi Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Simge Özekler Erdal üniversitedeki eğitimler hakkında bilgi verdi. 7 yıl boyunca kesintisiz burs Öğrencilerin tercihlerini yapmaya başladıklarını kaydeden Erdal, “Girne Amerikan Üniversitesi’nin fırsatlarını, imkanlarını, kampüs yaşamını ve öne çıkan ayrıcalıklarını öğrenci adaylarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi tanıtım uzmanları ve aynı zamanda öğrenci asistan arkadaşlarımızla beraber stantlarda öğrenci adaylarla buluşuyoruz. Bu yıl Girne Amerikan Üniversitesi’nin birçok imkanı var. Üniversite, ilk üç tercihe vermiş olduğu tercih bursları ve bu tercih burslarının 7 yıl boyunca kesintisiz olması ve aynı zamanda almış oldukları bursları da 7 ülkede yurt dışı kampüslerinde kullanma ayrıcalıkları gibi imkanlar sunuyor” dedi.

"Olumlu geri dönüşler alıyoruz" Bu sene ilk üç tercih bursuna Hukuk Fakültesinin de dahil olduğunu ifade eden Simge Özekler Erdal, “Öğrenci adaylarından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bunun yanında Eczacılık Fakültesi de çok fazla soruluyor. O yüzden şimdiden yeni gelecek olan öğrenci adayları ile buluşmayı bekliyoruz. Öğrenci adayları ile tercih fuarlarında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü öğrenciler tercih fuarlarında kayıtların ve tercihlerin son gününde daha bölüm odaklı, daha ne istediğini bilen, ne tercih etmek istediğini bilen öğrenciler ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Geçen yıla göre bu yıl daha fuarda daha yoğun ilgiyle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Simge Özekler Erdal, şöyle konuştu: “Özellikle bilinçli öğrencilerin standımıza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Kıbrıs ile ilgili özellikle pahalı algısı çok fazla soruluyordu. Öğrencilerimiz tarafından bu yıl bu soruların daha az olması bunun yerine akademik kadro ve ders içeriklerinden bahsetmeleri bizi mutlu ediyor. Bu sene özellikle Girne Amerikan Üniversitesi, konaklama imkanında oldukça ciddi indirimlere gitti. Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu, Girne Amerikan Üniversitesi’nde hayat buluyor. Bunun yanında yurt ücretlerimizi de 6 bin TL'den başlayan fiyatlara çektik. Yemekle birlikte günlük 80 TL’ye gelen ücretler demek oluyor bu. Oldukça uygun koşullar öğrencilerimiz için hem eğitim hem konaklama imkanları da öğrencilerimize ulaşılabilir bir Kıbrıs ulaşılabilir bir Girne Amerikan Üniversitesi tercih etmelerini sağladı. Yeni gelecek olan öğrencilerimizle 35. yıl etkinliklerimizde buluşmuş olacağız. Öğrencilerimiz, Girne Amerikan Üniversitesi burslarını da kullanarak yurt dışı kampüslerimize geçiş yapmaları ve bursun 7 yıl boyunca kesintisiz olması Girne Amerikan Üniversitesi'ni Kıbrıs'taki üniversitelerden ayıran ve ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum.” Girne Amerikan Üniversitesi PDR 4. sınıf öğrencisi Mert Çakmak ise PDR bölümünü tercih ederken insanlarla daha iyi sosyal iletişim kurma düşüncesi içerisinde olduğunu belirterek, “Girne Amerikan Üniversitesi’ni tercih etme sebeplerimden birisi de çok kültürlü olması. Birçok kişiyle muhabbet içerisinde olabiliyorum. Farklı kültürden, farklı yapıdaki insanlarla karşılaşabiliyorum. Bu da benim bölümümde daha ileri taşımak için çok büyük bir avantaj sağlıyor bana” ifadelerini kullandı. KKTC’de hayatın pahalı olduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Çakmak, “Kıbrıs'a ilk geldiğim zamanlarda yaşamın benim için çok pahalı olacağını söylemişlerdi. Fakat geldikten sonra böyle olmadığını gördüm. Söylentilere çok fazla kulak asmamak lazım. Gelip kendiniz görmeniz lazım. Emin olun İstanbul'da veya İzmir'de yaşıyorsanız size çok fazla pahalı geleceğini düşünmüyorum” diye konuştu.



