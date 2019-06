- Girne Amerikan Üniversitesi 33. Dönem Mezunlarını Verdi

- Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33. dönem ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33. dönem mezunlarını verdi. Bu yıl iki grup halinde Girne Belediyesi Amfi Tiyatro’da gerçekleşen törende 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde üniversitenin ön lisans yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı. Girne Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen GAÜ 33. Mezuniyet törenine KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ,Turizm Bakanı Ünal Üstel, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel ile çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

GAÜ 33. mezuniyet töreni akademik kadronun yerini almasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende ilk konuşmayı yapan, GAÜ Rektörü Profesör Doktor Kutsal Oztürk, üniversitenin 33'üncü dönem mezunları ve onların başarılarında önemli payı olan ailelerini kutlayarak, GAÜ'nün dünyadaki sevgi ve barış elçileri olacak mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yeni mezunları ve ailelerini kutlayarak yeni yaşamlarında hedeflerine doğru ilerlerken her zaman kendilerine inanmalarını, hedeflerini yüksek tutmalarını ve her zaman cesaretle hareket etmelerini diledi. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 20 aktif üniversite bulunduğunu, bu üniversitelerde 102 bin kayıtlı öğrencinin olduğunu, 84 bin 366’sının aktif olduğunu 46 bin 396 Türkiye, 9 bin 595 KKTC vatandaşı, 28 bin 385’inin de uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 145 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü yenilikçi çağdaş yaklaşımlar ile yüksek öğrenimin sürekli geliştiğini ve eğitim standardını yukarıya çektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, her mezununun gidecekleri yerlerde KKTC'nin fahri birer temsilcisi olacağını dile getirdi. Törende daha sonra, GAÜ tarafından 1993 yılında onursal doktora payesine layık görülen ancak vefatı nedeniyle, bu payeyi alamayan Türkiye’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın onursal doktora payesi de, Türk Amerikan iş geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olan torunu Turgut Özal’a takdim edildi. Onursal Doktora takdim töreninde, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın özgeçmişi okunarak, Turgut Özal’ın onursal doktora payesinin torunu Turgut Özal’a verilmesi yönündeki 2019 yılı GAÜ senato kararı okundu. Daha Sonra, Merhum Turgut Özal'ın torunu, Turgut Özal’a GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkan Serhat Akpınar ve Rektör Profesör Doktor Kutsal Öztürk tarafından Onursal doktora payesi takdim edildi. Tören GAÜ uluslararası müzik korosunun gösterisi ile devam etti. Tören, 2018 -2019 yılı, doktora mezunu Habaabdel Raouf Hasan Abu Rassa, yüksek lisans mezunu Bilge Kağan Bıkmaz , Merve Hilal Ekici, Meltem Uçar, İfoma Chinenye Onuike ve Lisans mezunu Filiz Kılınç, üniversite birincileri olarak mezunlar kütüğüne isimlerini çaktı. Ardından 33. Dönem mezunlarına diplomaları verildi.