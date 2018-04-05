Girişimcilik kursu hayaline kavuşturdu - ZONGULDAK Haberi
- Marangoz atölyesi - Emrullah Aydın çalışması - Genel detaylar - RöportajGirişimcilik kursu hayaline kavuşturdu - Alaplı'da yaşayan Emrullah Aydın, KOSGEB'in sağladığı hibe krediyle kurduğu atölyede çocuk odası takımı üretmesinin ardından internet üzerinden aldığı siparişlerle satış yapıyor - Genç girişimci Aydın: - "Hayalimde hep çocuk yatak odası takımı yaparak satmak vardı. Çizimlerimi kendim yaptım ve babamla birlikte üretmeye başladık. İnternet üzerinden çocuk odası takımı satışını yapmaya başlayınca talep çoğalmaya başladı. Talep artınca 6 kişi istihdam ettim"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Emrullah Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı hibe krediyle kurduğu atölyesinde çocuk odası takımı üretmesinin ardından internet üzerinden aldığı siparişlerle satış yapıyor.İlçede 1995'de bir marangoz ustasının yanında çırak olarak işe başlayan Aydın, zamanla kendini geliştirerek iş yeri açmaya karar verdi.Geçen yıl girişimcilik kursunu bitiren ve KOSGEB'den hibe kredi alabilmek için hazırladığı projenin onaylanmasıyla 50 bin lira hibe destek alan Emrullah Aydın, 2017'de kendine bir atölye kurarak çocuk yatak odası takımı üretmeye başladı. Ürünlerinin internet üzerinden satışına başlayan Aydın, kısa sürede siparişlere yetiştiremeyince 6 kişiye istihdam sağladı. Yaklaşık bir yıldır internet üzerinden yüzlerce çocuk yatak odası takımı satışı yapan Aydın, 100 kişinin çalışacağı büyük bir fabrika kurmayı hedefliyor.Emrullah Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl girişimcilik kursunu tamamlamasıyla birlikte hazırladığı projenin onaylandığını ve babasının desteğiyle gecen yıl 100 metrekare bir atölye açtığını söyledi.
Atölyenin içindeki malzemeleri KOSGEB desteğiyle aldığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"Hayalimde hep çocuk yatak odası takımı yaparak satmak vardı. Çizimlerimi kendim yaptım ve babamla birlikte üretmeye başladık. İnternet üzerinden çocuk odası takımı satışını yapmaya başlayınca talep çoğalmaya başladı. Talep artınca 6 kişi istihdam ettim. Bir yıldır yaptığımız çocuk yatak odası takımını internet üzerinden 81 ile satıyoruz. Çok fazla talep olduğu için yetiştirmekte güçlük çekiyoruz." - İlçe ekonomisine katkıda bulunmak istiyorEmrullah Aydın, en büyük hayalinin 100 kişinin çalışabileceği büyük bir fabrika kurmak olduğunu belirterek, "Alaplı OSB'de arsa satın aldık. İnşallah ileride 100 kişinin çalışabileceği büyük bir fabrika kurarak yaşadığım ilçenin ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Benim gibi genç arkadaşlarım eğer kendilerine ait bir iş yeri açmak istiyorsa mutlaka girişimcilik kurslarına katılarak KOSGEB hibe kredilerinden faydalanmalı." diye konuştu.