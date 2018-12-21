Girişimcilik Ekosistemi StartUp Proje ve İş Fikri Yarışması

-ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı konuşması



( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Yönlendirme Topluluğu tarafından yapılan Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp Proje ve İş Fikri Yarışması düzenlendi.

ÇAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, konuşmacılar, yarışmacılar ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim üyesi Selma Karabaş açılış konuşması yaptı. Topluluk Danışmanı Karabaş, “Bugün girişimcilik ruhunun ilk adımı olan fikirlerin hayat bulacağı Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp Programı için toplanmış bulunmaktayız. Bu organizasyonu gerçekleştirirken çıktığımız yolculuk bizler için çok keyif aldığımız, yeni dostluklar ve ağ bağlar kurduğumuz bir öğrenme süreci oldu. Bizler bu fikri hayata geçirme kararı aldığımızda, bunu yalnızca Çankırı Karatekin Üniversitesi meselesi değil, aynı zamanda bir Anadolu şehri olan Çankırı meselesi olarak benimsedik. Bu organizasyonun Üniversitemizin tüm paydaşları, kamu kurum ve kuruluşları ile değerli Çankırı halkı arasında birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeye ve bütünleştirmeye vesile olmasını diliyorum” dedi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise, “Yeni bir dünya kuruluyor. Dijital uygarlıktan söz ediliyor. Yapay zekadan nesnelerin internetinden ve Sanayi 4.0’dan bahsediliyor. İnsanların bir endişesi var acaba bu sanal zeka insanları bir kenara atıp bütün hakimiyeti eline mi geçirecek diye. Biz şöyle cevap veriyoruz bu konuda hayır sana zeka ela geçirmeyecek hiç kimseyi. Sanal zekayı kullananlar herkesi ele geçirecek. Sanal zekayı yapanlar onu kullananlar geliştirenler onu yayanlar dolayısıyla bu yeni dönem , dijital uygarlık dediğimiz dönem, imkanlarıyla ve riskleriyle geliyor. Biz risklerini bilirken imkanlarını tanımak risklerine tedbir olurken imkanlarına kaçınmamak gerekiyor. Biz bu anlamda bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu’nun yaptığı bu startup programını çok takdir ediyoruz" ifadelerine yer verdi. (HÇ-

