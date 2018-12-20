'Girişim, Kariyer ve Gençlik Zirvesi' - DİYARBAKIR
"Girişim, Kariyer ve Gençlik Zirvesi" - DİYARBAKIR - Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekilerin toplantı salonuna gelişleri - Sinevizyon görüntüsü - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in konuşması - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan'ın konuşması - Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir'in konuşması - Plaket taktimi - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "Kendi değerlerimiz, öz yetkinliklerimiz ve kabiliyetimizle hedeflerimize ulaşmayı umduğumuz bir yolculuğa hep birlikte çıkmalıyız. Bunu başarmanın tek yolu hep birlikte hareket etmemizden geçer" - "Dünyada büyük bir rüzgar dönüyor. 1990'da şirketlerin ortalama yaşı 60 iken, 2020'de dünyada bütün şirketlerin ortalama yaşı 12 olacak. Pek çok şirket ölecek, yerlerine yeni şirketler geçecek. Dolayısıyla bütün bunlar bize yepyeni fırsatların açık olduğunu gösteriyor"DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi değerlerimiz, öz yetkinliklerimiz ve kabiliyetimizle hedeflerimize ulaşmayı umduğumuz bir yolculuğa hep birlikte çıkmalıyız. Bunu başarmanın tek yolu hep birlikte hareket etmemizden geçer." dedi. Dicle Üniversitesi Girişim, Enerji, Teknoloji Kulübü'nün Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Girişim, Kariyer ve Gençlik Zirvesi"nde konuşan Kacır, bugün dünyada teknoloji devriminin yaşandığını söyledi.
Son 200 yılda dünyada teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiğini kaydeden Kacır, şöyle konuştu:"Kendi doğrularımız ve değerlerimizle teknoloji hamlesini hayata geçirmeliyiz. Bu nedenle sıklıkla milli teknoloji hamlesi diyoruz. Kendi değerlerimiz, öz yetkinliklerimiz ve kabiliyetimizle hedeflerimize ulaşmayı umduğumuz bir yolculuğa hep birlikte çıkmalıyız. Bunu başarmanın tek yolu hep birlikte hareket etmemizden geçer. Bir milletin bütün fertlerinin ortak değerlere sahip çıkması ve ortak hedeflere inanmasıyla bu yolculukta başarılı olmamız mümkündür." - "Çok başarılı örnekleri görmeye başladık"15 yıldır Türkiye'nin yeni kavramlar konuştuğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:"15 yıl önce AR - GE ve inovasyon kavramlarını duymuyorduk. Artık ülkenin her alanında bu kavramlar kullanılmaya başlandı. Gençlerimiz girişimcilik dediğimizde, teknoloji girişimciliğini, katma değerli ürün geliştirmeyi ve tasarım yapmayı anlıyorlar. Bu sayede çok başarılı örnekleri görmeye başladık. Dünyada büyük bir rüzgar dönüyor. 1990'da şirketlerin ortalama yaşı 60 iken, 2020'de dünyada bütün şirketlerin ortalama yaşı 12 olacak. Pek çok şirket ölecek, yerlerine yeni şirketler geçecek. Dolayısıyla bütün bunlar bize yepyeni fırsatların açık olduğunu gösteriyor."AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise bu kentin adının yakılan lastiklerle, terörle, yürek yangınlarıyla, gözyaşlarıyla ve felaketlerle anıldığını belirtti. Üniversitede okuyan gençlere seslenen Eker, devletin sağladığı imkanlarla yeteneklerini birleştirerek iyi bir kariyer planlaması yapmalarını istedi.Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de hedeflerinin üniversiteyi Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında en üst sıraya taşımak olduğunu ifade ederek, üniversiteyi Ortadoğu'nun kültür ve bilim merkezi haline getirmek istediklerini vurguladı.Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, holdingin yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir, "Şimdiki Fikirler Geleceği Şekillendirir" ile TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, "Girişimcilik Nedir ve Kimler Girişimci Adayıdır" başlıklı oturumda deneyimlerini paylaştı.Programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile davetliler katıldı.