Giresunlular gecesinde Aktaş rüzgârı Haberi

-Aktaş'ın selfie çektirmesi

-Konuşmalar



( BURSA ) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Giresunlular gecesinde büyük coşku ve sevgi seliyle karşılandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Milletvekili Efkan Ala’nın da iştirâk ettiği Bursa Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneği’nin düzenlediği yardımlaşma ve kaynaşma gecesine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Giresunlular büyük ilgi gösterdi. Giresunluların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Aktaş, sahneye çıkıp horon tepti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmeyen Alinur Aktaş, “16 aydır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet eden bir kardeşinizim. Biz cumhur ittifakı çatısı altında yola çıktık. Vatana, devlete, bayrağa ve millete aşık, teröre asla bulaşmamış, terör örgütleriyle hiç ilgisi olmayan ve memleketi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan kadrolar olarak desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz” dedi.



