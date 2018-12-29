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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Giresun yaylaları beyaza örtüyle görsel şölen sunuyor Haberi

Giresun yaylaları beyaza örtüyle görsel şölen sunuyor Haberi

- Kümbet ve Kulakkaya yaylalarından detaylar - Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylaları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandıGİRESUN (AA) - Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Giresun yaylaları, kar yağışının ardından kaplanan beyaz örtüsüyle görenleri hayran bırakıyor.Kentin önemli turistik yerleri arasında yer alan Kümbet ve Kulakkaya Yaylalarında kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.Yaylalarda çam ağaçlarının karla kaplanması, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.Kulakkaya Yaylası'nın sınırları içinde bulunduğu Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Önal, kar yağışı sonrası oluşan manzaraların seyrinin doyumsuz olduğunu söyledi.

Karın güzelliklerinin yaylada beş ay yaşanabildiğine işaret eden Önal, "Kar yağıp ardından güneş açtığında daha da güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Özellikle hafta sonları insanlar kar için yaylalara geliyor." dedi.
Önal, yeşil bitki örtüsünün beyaz örtüyle kaplanması ile görsel şölen oluştuğunu vurgulayarak, "Çam ağaçlarındaki, dallardaki karlar ayrı bir güzellik. Seyre doyum olmuyor. Kümbet, Kulakkaya gibi yaylalar doğanın tüm güzelliklerini ortaya seriyor. Herkese kar yağışı sonrası yaylaları ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kar Kalınlığı Bild Ziyaretçiler Kar Yağışı Irak 

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