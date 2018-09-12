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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun Valiliği Yağlıdere ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı hakkında basın açıklaması yayımladı

Giresun Valiliği Yağlıdere ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı hakkında basın açıklaması yayımladı

- Hastane önü detay

Güvenlik Güçleri Basın Açıklaması Terör Örgütü Teröristler 

-- Vatandaşlar detay
-- PKK'lı teröristin cesedinin getirilmesi
-- Cesedin morga alınması
-- Tencere ve sırt çantası detay
-- Çalınan kesilmiş kuzu detay

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında süren terör operasyonları neticesinde bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Giresun valiliği devam eden operasyon ve etkisiz hale getirilen PKK’lı hakkında basın açıklaması yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz tarafından ilimiz kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında bir Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimiz Yağlıdere İlçesi Güllüce Yaylası kırsalında güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında, 12 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde karşılaşılan bir grup BTÖ mensubu ile sıcak temas sağlanmış olup kahraman güvenlik güçlerimizce bir örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz tarafından arama tarama faaliyetleri etkin bir biçimde, aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Öte yandan Güllüce köyü kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lının cansız bedeni Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Bölgede ele geçirilen ve teröristlerin yemek için çaldığı kesilmiş bütün kuzu eti, tencere, silah ve sırt çantası da incelenmek üzere ilçeye getirildi.
(RY-
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