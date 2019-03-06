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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

yangından detaylar

Kalorifer Kazanı Karya Karahisar Akaryakıt İstasyonu Trol 

-itfaiyenin müdahalesi

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın, Şebinkarahisar ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde çıktı. Akaryakıt istasyonunun kalorifer kazanından çıkan yangın kısa sürede yağ deposuna sıçrayınca yangın büyüdü. Şebinkarahisar Belediye itfaiyesinin yoğun çabaları sonucu yangın akaryakıt depolarına ulaşmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının yapıldığı yangının bulunduğu akaryakıt istasyonu güzergâhındaki karayolu ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım ise servis yoluna verilirken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
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