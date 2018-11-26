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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun’un en uzun yaşayan il olmasının sırrı olarak ifade edilen mutfak kültürü İzmir’de tanıtıldı

Giresun’un en uzun yaşayan il olmasının sırrı olarak ifade edilen mutfak kültürü İzmir’de tanıtıldı

YEMEKLER DETAY

Yumurta Akarca Kirazlı 

-YEMEK YİYENLERDEN DETAY
-YEMEK YAPILARAK ANLATIMI
-AŞÇI METİN ÇAM'IN YEMEK TANITIMI

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- Giresun’un , TUİK verilerine göre en uzun yaşayan il olmasının sırrı olarak ifade edilen mutfak kültürü İzmir’de düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri’nde görücüye çıktı. Giresun mutfağında yer alan lahanalı, fasulyeli, kirazlı, sakarcalı, fındıklı, hamsili yemek çeşitleri Egeliler tarafından büyük ilgi gördü. Giresun lezzetlerinin ustası Zeliha Yavanoğlu, standı ziyaret edenlere bir taraftan ikramda bulunurken, diğer taraftan yemek çeşitlerini tanıttı. Yavanoğlu, yemek çeşitleri arasında yer alan sakarcanın yapılışını tarifini anlatarak pişirdi. “Giresun’da fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen sakarcayı topladıktan sonra iyice temizliyoruz ve kaynatarak haşlıyoruz. Daha sonra içerisine bir yumurta kırıp karıştırıyoruz. Son aşamada ise tereyağında tavada kızartıyoruz. Hazırlaması bu kadar basit ve tamamen doğal bir yemektir.” Aşçı Metin Çam ise, Giresun’a özgü olan lahana çorbası, ısırgan yemeği , sakarcalı su böreği, fındıklı, ısırgan otlu tatlı, macunlu pasta, fındıklı pestil gibi yemekleri tek tek tanıttı.
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