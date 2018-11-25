Giresun Tanıtım Günleri'nde Giresun yaban hayatı da tanıtımda yerini aldı Haberi

-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

-MİLLİ PARK GÖREVLİSİ İLE RÖPORTAJ



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir’de düzenlenen Giresun Tanıtım Günlerinde sadece yöresel kültürler olmadı aynı zamanda Giresun yaban hayatı da tanıtımda yerini aldı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İzmir’de düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri’ni adeta hayvanat bahçesine çevirdi. Tek farkı buradaki hayvanların hahnit çalışmasıyla doldurulmuş olması. Giresun tanıtım günlerinde en fazla dikkat çeken Giresun Yaban Hayatındaki hayvanların sergilendiği stant oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından doğada ölü bulunan ya da tedavi sırasında ölen yaban hayvanları, tahnit çalışmasıyla doldurulan hayvanlar Giresun Tanıtım Günlerinde sergilendi. Sergilenen stantta aralarında baykuş, ağaçkakan, ördek, kuğu, çulluk, karaca, kartal, şahin, kurt, sansar, porsuk ve çakal gibi yaklaşık 100 yaban hayvanı yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü görevlileri buradaki hiçbir hayvanın avlanarak elde edilmediğini ifade ederek, vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Hayvanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ise bir çok hayvanı canlı gibi ilk defa gördüklerini söyleyerek belgesellerde gördükleri hayvanları yakından görmenin büyük heyecan verici olduğunu kaydetti.



