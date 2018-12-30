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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Giresun şehidini uğurladı

Giresun şehidini uğurladı

ŞEHİT AİLESİNDEN DETAY

Sivil Toplum Kuruluşu Çığ Düşmesi Cenaze Namazı Askeri Tören Askeri Personel 

-ŞEHİT NAAŞINDAN DETAY
-VATANDAŞ DETAYI
-CENAZE NAMAZINDAN GÖRÜNTÜLER
-ŞEHİDİN FOTOĞRAFI

( GİRESUN )- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç memleketi Giresun'da toprağa verildi GİRESUN

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Şehit Dinç'in (26) naaşı gece askeri uçakla Giresun’a getirilerek Dereli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tören öncesi Dinç' in cenazesi hastaneden alınarak askeri manga ile Dereli Belediyesi önündeki tören alanına getirildi.
Buradaki askeri törene Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Askeri törende gözyaşı döken şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'i askeri personel ile yakınları teskin etti.Bazı yakınları ise şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Şehit Dinç'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Tepeküknarlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
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